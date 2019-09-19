Путин повысил зарплаты федеральным чиновникам

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
По указу Владимира Путина, месячные оклады госслужащих увеличены в 1,043 разаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин повысил зарплаты федеральным чиновникам, а также сотрудникам Министерства иностранных дел РФ. Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации, с октября их месячные доклады увеличатся в 1,043 раза (4,3 процента).

«Повысить с 1 октября в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств [МИД РФ]», — говорится в документе.

Также увеличиваются зарплаты федеральных чиновников, имеющих соответствующие чины. К ним, в частности, относятся некоторые категории сотрудников администрации президента, аппарата Госдумы и правительства РФ, федеральных агентств, федеральных судов, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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