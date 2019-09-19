Президент России Владимир Путин повысил зарплаты федеральным чиновникам, а также сотрудникам Министерства иностранных дел РФ. Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации, с октября их месячные доклады увеличатся в 1,043 раза (4,3 процента).
«Повысить с 1 октября в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств [МИД РФ]», — говорится в документе.
Также увеличиваются зарплаты федеральных чиновников, имеющих соответствующие чины. К ним, в частности, относятся некоторые категории сотрудников администрации президента, аппарата Госдумы и правительства РФ, федеральных агентств, федеральных судов, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета.