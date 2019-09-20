Никита Михалков займется предпринимательством

Никита Михалков открыл ИП в сфере дополнительного образования для детей и взрослых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП). Заниматься бизнесом он будет в сфере дополнительного образования для детей и взрослых.

«В списке видов деятельности режиссера также указаны издание книг и СМИ, производство фильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», — сообщает « Коммерсант ». Межрайонная инспекция ФНС по Москве зарегистрировала Михалкова как ИП 18 сентября.

Михалков уже был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 1999 году. Однако через шесть лет он решил не перерегистрироваться. Режиссер также является совладельцем нескольких компаний, в частности, ему принадлежат 100% компании «Бесогон» и 73,3% кинокомпании «Тритэ».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Михалков раскритиковал кинопремию «Оскар». По мнению режиссера, она стала слишком политизированной и уже почти не относится к искусству. Также он заявил, что не верит в российский оскаровский комитет.