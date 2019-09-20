Роспотребнадзор поддержал новый запрет на продажу алкоголя

Роспотребнадзор поддержал идею Госдумы о запрете продажи алкоголя в заведениях, работающих в жилых домах. В ведомстве указывают, что получают от россиян все больше жалоб на подобные торговые залы.
«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства.
Ранее правительство России поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Лишиться права продавать спиртное могут лишиться порядка 10 тысяч заведений. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Национальной службой новостей» объяснил, что после принятия законопроекта люди не станут меньше пить.
Накануне специалисты Минздрава рассчитали безопасную для здоровья дневную дозу алкоголя. По данным ведомства, женщины могут выпивать каждый день по 200 миллилитров вина, а мужчины — 0,9 литра пива без страха негативных последствий, напоминает RT.