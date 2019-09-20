Алексей Текслер стал действующим губернатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Алексей Текслер 20 сентября принес клятву на Уставе Челябинской области и официально вступил в должность губернатора региона. Церемония инаугурации состоялась в драмтеатре и заняла минимум времени, передает корреспондент «URA.RU».

Церемония началась с того, что председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил итоги выборов, состоявшихся 8 сентября. Текслер, заступивший на должность врио главы региона 19 марта, набрал более 69% голосов избирателей. Председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш предложил Теклеру принести губернаторскую присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Челябинской области» — торжественно пообещал Текслер.

На церемонию инаугурации прибыли полпред президента в УрФО Николай Цуканов и бывший руководитель Текслера — министр энергетики РФ Александр Новак. Поддержать и поздравить губернатора приехала известная певица Диана Гурцкая. На мероприятии собралась вся политическая элита. В адрес губернатора пришли поздравительные телеграммы от премьера РФ Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также из администрации президента.

Фуршет, изначально запланированный после церемонии, по решению Текслера был отменен. Губернатор отправится в поселок ЧВВАКУШ осматривать школу искусств. В этот же день он назовет имя сенатора от исполнительной власти.