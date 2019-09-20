Наставница уральского студента, поддерживающего ЛГБТ, пообещала спасти его от травли

В вузе уверяют, что придерживаются правил толерантности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватели УрГЭУ-СИНХ встали на защиту студента вуза, которого едва не отчислили за подписку на ЛГБТ-паблик . Завкафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Ольга Ергунова (у которой учится молодой человек) в беседе с «URA.RU» заявила, что не допустит травли учащегося.

«На моей кафедре никакой травли не будет. Это все журналистские толки, на самом деле мы все толерантно относимся к любым проявлениям, я сама за защиту свобод», — сказала «URA.RU» Ольга Ергунова.

В беседе с агентством она заметила, что студент, ставший героем скандала, учится в группе первокурсников из 25 человек. По словам Ергуновой, их коллектив сплоченный, а сам молодой человек — «очень креативный». Завкафедрой также сказала, что не получала ни одной жалобы от преподавателей на молодого человека.

Ранее руководство УрГЭУ заподозрило одного из студентов в нетрадиционной сексуальной ориентации. Учащийся рассказал журналистам, что проректор вуза Роман Краснов потребовал от него забрать документы из университета, так как он «порочит имя института», участвуя в группах с ЛГБТ-тематикой в соцсетях. Позже в УрГЭУ заявили, что на самом деле не хотели отчислять студента. На данный момент первокурсник находится за границей.