Актера Устинова отпустили на свободу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Актера Павла Устинова, которому дали 3,5 года за якобы нанесенную травму росгвардейцу, отпустили на свободу. Эксперты рассказали о том, почему освобождение Устинова показало новый механизм «обжалования» приговоров, как появились «стихийные сетевые профсоюзы», влияющие на судебную систему с помощью соцсетей и флешмобов, и почему в РФ резко падает авторитет суда и прокуратуры со следствием.

В России хотят создать фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, пополнять который будут за счет граждан. Для этого в квитанции за коммуналку появится специальная строка. Сначала собирать будут по 150 рублей.

В Минздраве предложили давать деньги на жизненно важные лекарства не только льготникам, а каждому россиянину. В зависимости от болезни, граждане РФ смогут получать на медикаменты от 1 до 22 млн рублей.

В Нижневартовске дважды пытались убить мэра, за которого проголосовали 87% горожан. Он боролся с бандитами в 90-х и спас город от множества проблем. Когда мэра пытались взорвать бомбой, весь Нижневартовск сдавал кровь.

Дети из Екатеринбурга пострадали на отдыхе в Турции. Во время фаер-шоу кипящим маслом облили восемь человек, в том числе двоих малышей. Первую помощь начали оказывать иностранцы. Русские стояли в стороне и снимали все на камеру. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о тщательной проверке.

Сотрудники ФСИН устроили стриптиз на День лесника. На видео надзиратели колонии-поселения №14 в Иркутской области раздеваются под музыку, реакция коллег — бесценна. Кстати, врио начальника колонии уже отстранили.