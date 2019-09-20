Горбачев отказался выдвигать Зеленского на Нобелевскую премию мира

Михаил Горбачев не будет способствовать тому, чтобы украинский президент был номинирован на престижную премию Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Михаил Горбачев не станет выдвигать президента Украины на Нобелевскую премию мира. Об этом «URA.RU» сообщил сам бывший президент СССР.

«Нет, я про это ничего не слышал, никого выдвигать на премию не собираюсь. Если это кто-то мне предлагает, то я же не должен на все эти просьбы реагировать, ведь у каждого тут может быть свое мнение», — рассказал политик в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский достоин Нобелевской премии мира за организацию недавнего обмена заключенными с Россией, в результате которого на Украину вернулся режиссер Олег Сенцов, а в России отправился журналист Кирилл Вышинский. Номинировать его на данную премию, по мнению Белковского, мог бы один из ее лауреатов — экс-президент СССР Михаил Горбачев.