В Европе засекретили место хранения золота из музеев Крыма

Скифское золото, которое пять лет назад вывезли из четырех музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», больше нигде не демонстрировалось. После мероприятия музей Алларда Пирсона в Амстердаме «взял на хранение все спорные предметы», сообщил официальный представитель музея Яша Ланге.
«Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов», — приводит его слова «Газете.Ru». Коллекция из более чем двух тысяч экспонатов прибыла в музей Алларда Пирсона в феврале 2014 года. В нее вошли украшения из драгоценных металлов, оружие и предметы быта. Экспонаты должны были вернуться в Крым до 1 июня 2014 года. Однако после вхождения полуострова в состав России, Украина заявила о своих правах на них, и университет Амстердама приостановил возвращение коллекции до решения суда.
В декабре 2016 года суд постановил, что нужно передать золото Украине. После чего юристы крымских музеев подали апелляцию. В середине лета суд в Амстердаме перенес дату вынесения решения на шесть-девять месяцев, пишет RT. Крым заявляет, что готов предоставить информацию, подтверждающую права на обладание коллекцией, передает агентство Nation News.