Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Уральского федерального округа о ночных заморозках. Так, на севере региона уже 21 сентября столбики термометров опустятся до минус трех градусов. Не исключаются и осадки в виде снега.
В Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени, Перми, Салехарде и Ханты-Мансийске будет пасмурно. Вероятны ливни и грозы. Днем воздух едва прогреется до отметки плюс восьми градусов, говорится на сайте Гидрометцентра. В ночные часы температура может уйти и в минус.
Что касается столицы, то непогода придет и в Москву, передает RT. По прогнозам синоптиков, в связи с перемещением активного скандинавского циклона в воскресенье в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные часы — заморозки до минус двух градусов, уточняет телеканал 360.