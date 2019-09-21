На Москву идет снег и первые заморозки. Похолодание ждет и уральцев

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Первый снег на Урале может выпасть в ближайшее времяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Уральского федерального округа о ночных заморозках. Так, на севере региона уже 21 сентября столбики термометров опустятся до минус трех градусов. Не исключаются и осадки в виде снега.

В Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени, Перми, Салехарде и Ханты-Мансийске будет пасмурно. Вероятны ливни и грозы. Днем воздух едва прогреется до отметки плюс восьми градусов, говорится на сайте Гидрометцентра. В ночные часы температура может уйти и в минус.

Что касается столицы, то непогода придет и в Москву, передает RT. По прогнозам синоптиков, в связи с перемещением активного скандинавского циклона в воскресенье в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные часы — заморозки до минус двух градусов, уточняет телеканал 360.

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