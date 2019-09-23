В России хотят повысить «пенсионный» налоговый вычет

Предельная сумма налоговых вычетов может увеличиться до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).
«Инициатива АНПФ предполагает увеличение со 120 тыс. до 400 тыс. рублей предельной базы для начисления налогового вычета, который „предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию“», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, направленный в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития.
Если изменения будут приняты, вычет будет составлять не 15,6, а 52 тысячи рублей. Помимо изменений налогового вычета, в новом законопроекте организация предложила освободить от НДФЛ негосударственные пенсии для членов семьи.
В ассоциации уверены, что дополнительные налоговые льготы смогут увеличить количество клиентов НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%, что позволит дополнительно развивать эту систему. «Если предложения будут приняты, нынешние клиенты пенсионных фондов с высоким доходом — а таких порядка 5% — увеличат свои взносы не менее чем на 5%», — уточняет представитель ассоциации Дмитрий Геркусов.