На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами

Яхта перевернулась из-за сильных порывов ветра
На Москве-реке из-за сильного ветра перевернулась яхта с пассажирами. В результате ЧП пострадали пять человек. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«Сегодня в 18:10 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции „Строгино“ увидел, как яхта вместе с людьми от порыва ветра перевернулась. Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам», — приводит ТАСС слова собеседника в ведомстве.
По его словам, пострадавшие люди отказались от госпитализации. Сама яхта была отбуксирована к берегу и передана руководству яхтклуба.