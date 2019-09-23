22 сентября 2019

На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Москва, набережная, москва-река
Яхта перевернулась из-за сильных порывов ветраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Москве-реке из-за сильного ветра перевернулась яхта с пассажирами. В результате ЧП пострадали пять человек. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Сегодня в 18:10 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции „Строгино“ увидел, как яхта вместе с людьми от порыва ветра перевернулась. Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам», — приводит ТАСС слова собеседника в ведомстве.

По его словам, пострадавшие люди отказались от госпитализации. Сама яхта была отбуксирована к берегу и передана руководству яхтклуба.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...