Будущий челябинский сенатор подала в отставку

Маргарита Павлова покидает пост омбудсмена, чтобы занять должность сенатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маргарита Павлова подала в отставку с поста уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Соответствующее заявление она в понедельник отвезла спикеру Заксобрания региона Владимиру Мякушу, сообщила омбудсмен корреспонденту «URA.RU».

«Так как ЗСО утверждает в должности уполномоченного по правам человека, то подала заявление о добровольном сложении полномочий Владимиру Мякушу. Теперь заявление нужно согласовать с [федеральным омбудсменом] Татьяной Москальковой. И на ближайшем заседании ЗСО 26 сентября депутаты проголосуют за сложение моих полномочий. После этого вступлю в должность сенатора. В течение двух месяцев в регионе должны будут назначить нового омбудсмена», — объяснила процедуру Павлова.

По словам собеседницы агентства, ближайшее заседание Совета Федерации, на которое она отправится в статусе сенатора, пройдет 8 октября. «Прилечу за несколько дней, чтобы встретиться с [спикером] Валентиной Матвиенко, обсудить план работы и оргвопросы», — добавила она.

Губернатор Алексей Текслер 20 сентября подписал постановление о наделении Маргариты Павловой полномочиями сенатора. В понедельник глава региона провел серию отставок и назначений в правительстве региона. По ее итогам стало известно, что скоро станет вакантна ставка уполномоченного по правам ребенка в регионе — детский омбудсмен Ирина Буторина рассматривается на должность главы минсоцотношений.