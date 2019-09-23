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Пермяк судится из-за одного бюллетеня, который решил исход выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование на избирательном участке №1655. Екатеринбург, выборы, единый день голосования, избирательный участок, голосование, избирательная кампания, выборная кампания
Проигравший выборы пермяк решил судиться с избирательной комиссиейФото: Анна Майорова © URA.RU

Житель поселка Звездный (Пермский край) судится с избирательной комиссией из-за выборов, состоявшихся 8 сентября. Пермяк Андрей Миков не прошел в местную думу, уступив всего один голос действующей главе Звездного Ирине Ободовой. Местная избирательная комиссия засчитала в ее пользу бюллетень, который, по мнению Микова, был испорчен — галочки в пользу кандидатов стояли слева от фамилий участвующих в выборах.

«Андрей Миков обжаловал решение избирательной комиссии в Пермском районном суде. Но суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение будет оспорено в Пермском краевом суде, заявление подано», — сообщил «URA.RU» житель Звездного Анатолий Королев.

В избиркоме Пермского края информагентству уточнили, что в законе о выборах четко прописано, когда считать бюллетень действительным. «Если можно определить волю избирателя безошибочно, тогда бюллетень считается действительным. К примеру, слабовидящий человек мог с помощью трафарета поставить галочку мимо [квадрата]. По каждой ситуации нужно разбираться отдельно. В данном случае суд признал, что кандидат победил законно», — сказал представитель крайизбиркома Антон Маклаев.

Маклаев также уточнил, что окончательное решение о признании действительным того или иного бюллетеня «всегда принимает избирательная комиссия, как коллегиальный орган».

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© Служба новостей «URA.RU»
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