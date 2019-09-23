22 сентября 2019

Источники: главный следователь свердловской полиции собрался в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, миронов владимир
2 октября генералу Миронову исполняется 60 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Владимир Миронов в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом «URA.RU» сообщили источники в МВД.

2 октября Миронову исполнится 60 лет — предельный срок нахождения на генеральской должности. Косвенным подтверждением информации об уходе является и тот факт, что на днях Указом президента России генералу присвоено звание заслуженного работника следственных органов.

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«Генерал Миронов действительно накануне был удостоен этой высокой награды, которую ему вручал заместитель министра внутренних дел нашей страны Александр Владимирович Горовой, — рассказал „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Награждение состоялось в присутствии полпреда в УрФО, губернатора области, руководящего состава гарнизона и руководителей всех силовых структур региона». Другим полицейским в тот же день были вручены ведомственные медали и почетные грамоты МВД, трем сотрудникам главка — погоны полковников.

«Что касается сведений об уходе Миронова на заслуженный отдых, то это, на мой взгляд, информационная утка, — заявил Горелых. — У генерала настолько загружен рабочий день, что думать о таких вещах ему сейчас просто некогда».

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