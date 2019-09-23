Источники: главный следователь свердловской полиции собрался в отставку

2 октября генералу Миронову исполняется 60 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Владимир Миронов в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом «URA.RU» сообщили источники в МВД.

2 октября Миронову исполнится 60 лет — предельный срок нахождения на генеральской должности. Косвенным подтверждением информации об уходе является и тот факт, что на днях Указом президента России генералу присвоено звание заслуженного работника следственных органов.

«Генерал Миронов действительно накануне был удостоен этой высокой награды, которую ему вручал заместитель министра внутренних дел нашей страны Александр Владимирович Горовой, — рассказал „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Награждение состоялось в присутствии полпреда в УрФО, губернатора области, руководящего состава гарнизона и руководителей всех силовых структур региона». Другим полицейским в тот же день были вручены ведомственные медали и почетные грамоты МВД, трем сотрудникам главка — погоны полковников.

«Что касается сведений об уходе Миронова на заслуженный отдых, то это, на мой взгляд, информационная утка, — заявил Горелых. — У генерала настолько загружен рабочий день, что думать о таких вещах ему сейчас просто некогда».