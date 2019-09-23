По делу об изнасиловании юной волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

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«Собрание разгневанных пермяков». Пермь , митинг, полиция, плакат, наша страна наши правила
Шесть полицейских были уволены после секс-скандалаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После изнасилования 17-летней волейболистки двумя полицейскими в Анапе наказаны 11 сотрудников ведомства. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Должностей лишились начальник ОМВД по Анапе и его заместитель, а также четверо сотрудников патрульно-постовой службы», — сообщает «Национальная служба новостей». Начальники полицейских, подозреваемых в изнасиловании, получили дисциплинарные наказания. Два человека из числа руководителей регионального главка полиции также подверглись строгому наказанию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что суд арестовал полицейских, подозреваемых в понуждении 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. По данным СМИ, девушка входила в юношескую сборную России.

Инцидент произошел ночью 26 августа на пляже в поселке Витязево. В полиции сразу же заявили, что подозреваемые были уволены по отрицательным мотивам.

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