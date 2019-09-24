23 сентября 2019

Сотовые операторы будут распознавать абонентов голосу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер профессионального бокса в ДИВСе. Екатеринбург, девушка, сотовый телефон, смартфон
Сотовых абонентов узнают по фото и голосуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ростелеком» начал работу над системой удаленной идентификации сотовых абонентов по фотографии лица и голосу.

«Зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется», — пишет газета «Известия» со ссылкой на «Ростелеком».

По словам руководителя проектного офиса виртуального оператора компании Алексея Чернецова, удаленная идентификация абонентов может быть основана на Единой биометрической системе, которая разрабатывалась для клиентов банков. Реализация идеи позволит ускорить внедрение на рынок виртуальных SIM-карт — eSIM.

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