Писательница Маринина рассказала о «шовинизме» в МВД

Писательница Александра Маринина рассказала о «мужском шовинизме», с которым она столкнулась во время работы в МВД. Автор детективных романов до сих пор вспоминает тот период своей жизни с неприязнью.
«Дело в том, что вся моя служебная жизнь в системе МВД проходила в мужском коллективе. <…> Пришла я туда совсем молоденькой девочкой после университета, поэтому мужского шовинизма нахлебалась досыта. И к тому моменту, когда я начала писать, эта… не хочу сказать боль — ранка, ссадинка так и не затянулась», — рассказала Маринина «Известиям».
Писательница считает, что вне зависимости от пола каждый каждый человек имеет право заниматься тем, что ему интересно. «Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребенка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает. И существует достаточно много женщин, у которых хорошо получается выполнять традиционно мужские вещи», — уверена Маринина.
Александра Мариинина является автором большого количества произведений детективного жанра. Как отмечает автор, ее личный опыт работы в МВД послужил материалом для творческой деятельности.