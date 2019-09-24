23 сентября 2019

Писательница Маринина рассказала о «шовинизме» в МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Маринина считает, что каждый человек может заниматься тем, что ему нравитсяФото: wikipedia.org

Писательница Александра Маринина рассказала о «мужском шовинизме», с которым она столкнулась во время работы в МВД. Автор детективных романов до сих пор вспоминает тот период своей жизни с неприязнью.

«Дело в том, что вся моя служебная жизнь в системе МВД проходила в мужском коллективе. <…> Пришла я туда совсем молоденькой девочкой после университета, поэтому мужского шовинизма нахлебалась досыта. И к тому моменту, когда я начала писать, эта… не хочу сказать боль — ранка, ссадинка так и не затянулась», — рассказала Маринина «Известиям».

Писательница считает, что вне зависимости от пола каждый каждый человек имеет право заниматься тем, что ему интересно. «Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребенка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает. И существует достаточно много женщин, у которых хорошо получается выполнять традиционно мужские вещи», — уверена Маринина.

Александра Мариинина является автором большого количества произведений детективного жанра. Как отмечает автор, ее личный опыт работы в МВД послужил материалом для творческой деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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