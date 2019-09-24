В Госдуме придумали, как ускорить развитие регионов

В Госдуме придумали, как увеличить региональные бюджеты Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил возвращать регионам 1% ставки налога на прибыль не в 2025 году, а в 2021-м. Такая мера, по его мнению, увеличит бюджеты регионов почти на 200 млрд рублей. Соответствующий законопроект парламентарий планирует внести в нижнюю палату парламента 24 сентября.

Сейчас налог на прибыль составляет 20%. До 2017 года 18% от нее оставались в региональных бюджетах, а оставшиеся 2% перечислялись в федеральный, но в 2017 году ставка увеличилась до 3%. «По итогам 2018 года из-за этой меры промышленно развитые регионы потеряли почти 200 миллиардов рублей. Изначально 1% налога на прибыль изымался до 2020 года, но в 2018 году изъятие было продлено до 2024 года», — приводит РИА «Новости» выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Инициатива предлагает досрочно вернуть регионам тот самый 1%. По мнению депутата, такое решение позволит стимулировать развитие экономики в регионах. Ранее Михаил Щапов предлагал зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Это, как считает коммунист, позволило бы улучшить качество жизни в областях. Сейчас все 100% зачисляются в федеральный бюджет.