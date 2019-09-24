Родные умершего пациента отрицают, что вели себя слишком эмоционально Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Родственники умершего от травм после ДТП молодого человека отрицают обвинения врачей отделения реанимации тюменской ОКБ №2 в том, что они якобы устроили погром в медучреждении. По словам членов семьи погибшего, сотрудники больницы отказались показывать им заключение о смерти юноши.

В беседе с активистами движения «Диванные войска Тюмени» тетя и сестра молодого человека рассказали, что врачи в течение одного дня, 22 сентября, несколько раз меняли показания о состоянии их родственника — то сообщали о том, что он жив, то о том, что уже умер. В итоге медики заявили, что юноша скончался еще ночью, в 00:30, притом, что, по словам тети, днем его еще видели живым. «Когда мы потребовали, чтобы они показали нам энцефалограмму — заключение о смерти мозга, — они нам отказали», — поделилась тетя погибшего.

Также родственницы отвергли обвинения в том, что сломали магнитную дверь в отделение. «Когда мы пришли в больницу, дверь была уже сломана. Если бы мы ее ломали, мы бы их не умоляли, не стояли возле дверей», — сказала сестра молодого человека. Помимо того, родственниц возмутило предложение изъять органы юноши для донорства. Женщины считают, что врачи хотели взять почки и печень «еще живого человека».

Представитель департамента здравоохранения Александра Малыгина отреагировала на опубликованное видео, объяснив позицию ведомства в комментариях. В депздраве продолжают настаивать на том, что смерть мозга была зафиксирована в 00:30, и отмечают, что жизненные функции организма пациента поддерживались искусственно именно из-за возможного донорства органов. «Ввиду полного истощения ресурсов организма данного пациента искусственное их поддержание перестало быть эффективным», — пояснила Малыгина.

Как ранее писало «URA.RU», обе стороны конфликта написали заявления в правоохранительные органы. Медработники — об угрозах в их адрес, семья — о неправомерном отключении пациента от системы жизнеобеспечения.