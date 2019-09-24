Для пермяков откроют новые рейсы на пять курортов

В расписании «Большого Савино» появилось пять чартерных рейсов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский аэропорт «Большого Савино» обновил расписание на «зимний период». В нем появилось пять чартерных рейсов в ОАЭ (Дубаи), Вьетнам (Камрань), Индию (Гоа), КНР (Санья) и Таиланд (Паттайя). Все направления будет обслуживать авиакомпания Azur Air

«Это традиционная чартерная программа, которая начинается в зимнее время, она будет дополняться. Окончательно расписание будет сформировано до конца октября», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта.

На сайте аэропорта указано, что полеты в Индию будут осуществляться с 29 октября (1 раз в 10 дней), Вьетнам — с 31 октября (1 раз в 13 дней), ОАЭ — с 27 октября (1 раз в неделю), Таиланд — с 1 ноября (1 раз в 12 дней), КНР — с 31 октября (1 раз в неделю). Чартерная программа завершится к концу марта.