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Для пермяков откроют новые рейсы на пять курортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь
В расписании «Большого Савино» появилось пять чартерных рейсовФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский аэропорт «Большого Савино» обновил расписание на «зимний период». В нем появилось пять чартерных рейсов в ОАЭ (Дубаи), Вьетнам (Камрань), Индию (Гоа), КНР (Санья) и Таиланд (Паттайя). Все направления будет обслуживать авиакомпания Azur Air

«Это традиционная чартерная программа, которая начинается в зимнее время, она будет дополняться. Окончательно расписание будет сформировано до конца октября», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта.

На сайте аэропорта указано, что полеты в Индию будут осуществляться с 29 октября (1 раз в 10 дней), Вьетнам — с 31 октября (1 раз в 13 дней), ОАЭ — с 27 октября (1 раз в неделю), Таиланд — с 1 ноября (1 раз в 12 дней), КНР — с 31 октября (1 раз в неделю). Чартерная программа завершится к концу марта.

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