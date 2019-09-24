Ремонт дорог в этом году начался поздно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зауральцы жалуются на то, что масштабный ремонт дорог в регионе затянулся. В пригороде Кургана жители сняли дорогу, которая после отсыпки стала непроходимой. Шадринцы уверяют, что в городе из-за разобранных дорог не проехать, а рабочие не спешат строить новые.

«Видео о том, как работа ведется для галочки. По документам и договорам дорога должна быть закончена 30 сентября», — подписал видео, снятое в поселке Введенском Кетовского района Евгений Смирнов. Запись он разместил в сообществе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте», на ней видно, как машина буксует на песчаной дороге, покрытой лужами. «Работы по ремонту еще не закончены. В настоящее время выполнен первый этап — отсыпка грунтом для поднятия уровня дороги и подготовки к укладке основания. В дальнейшем будет уложено основание и грунто-щебеночное покрытие», — прокомментировал глава Кетовского района Владимир Архипов.

Свое возмущение ходом ремонтов в Шадринске жители высказали в сообществе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». «Что за беспредел происходит в городе Шадринске?! Все улицы в центре города перекрыты, на улицах Михайловской и Ефремова ездить невозможно. На большей половине объектов работников вообще нет!» — написала Римма Ким. В пресс-службе мэрии сообщили, что в 2019 году были поздно проведены торги из-за изменения процедуры. «Раньше город проводил торги, сейчас централизовано в Кургане «Центр закупок и бухучета», — уточнила пресс-секретарь шадринской администрации Тамара Петкова. Она добавила, что подрядчики обещают закончить ремонт в срок до 15 октября.