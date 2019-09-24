Появились подробности скандала, устроенного Соловьевым в эфире «России 1»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Телеведущий продолжил спор с гостем и после окончания съемокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Общественный деятель Григорий Амнуэль, слова которого стали причиной сильной эмоциональной реакции телеведущего Владимира Соловьева в эфире «России 1», рассказал подробности произошедшего. Во время записи телепрограммы Амнуэль рассуждал о холокосте и высказал предположение, что в трагедии могут быть виноваты солдаты российской армии.

«Владимир перешёл на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил. Потому что, к сожалению, действительно, аргументы истории очень трудно опровергнуть», — приводит слова Амнуэль «Царьград». По словам эксперта, они с телеведущим продолжили спор после завершения эфира.

Ранее Соловьев рассказал в своем telegram-канале, что вышел из себя на съемках «Вечера с Владимиром Соловьевым». Гнев телеведущего вызвал «либеральный бред про нашу историю». Соловьев заявил, что называть народ СССР виновником холокоста — «высший уровень подлости».

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© Служба новостей «URA.RU»
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