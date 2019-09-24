Ставку, которую занимал Антон Бахаев, передали другому министерству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве экономического развития Челябинской области ликвидирована ставка одного из первых замов, которая была свободна больше года — с ареста и увольнения Антона Бахаева, занимавшего эту должность. В министерстве «URA.RU» сообщили, что изменения вызваны формированием минпрома, куда переходит часть сотрудников минэкономразвития.

«Эту ставку отдали в минпром», — заявили в министерстве экономического развития. Теперь у министра Ивана Куцевляка два первых зама, Ирина Акбашева и Наталья Лугачева, и два простых — Иван Глухарев и Марина Клочкова. Все они переназначены на свои посты после официального вступления в должность губернатора Алексея Текслера

Ставку третьего первого замминистра экономразвития ввели в феврале 2018 года, для повышения статуса Бахаева, которого сделали одним из ответственных за подготовку саммитов ШОС и БРИКС. На этой должности Бахаев проработал менее полугода. 19 июля его задержали по обвинению в хищении средств на российско-казахстанском форуме, с госслужбы уволили. Он находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в получении взятки.

На ставку, которую занимал Бахаев, так никого и не назначили. Пост оставался свободным после отставки вице-губернатора Руслана Гаттарова, курирующего экономблок, и после назначения министром Ивана Куцевляка.

Воссозданное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, куда передали вакантную ставку, начнет работать в октябре. Министр Павел Рыжий приступил к набору сотрудников.