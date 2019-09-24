ЦБ хочет ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центральный банк (ЦБ) России может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что этот вопрос сейчас обсуждается.
«Мы изучаем такую возможность, но это требует существенного изменения законодательства, поэтому мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична», — приводит слова Даниловой РБК.
По ее словам, крупные банки сталкиваются с проблемой, когда привлеченные средства приходится размещать в иностранных банках с ущербом для себя. ЦБ не имеет законодательной инициативы, поэтому не может вынести соответствующие поправки на рассмотрение. Изменения в законодательстве, касающиеся отрицательных ставок по валютным депозитам, могли бы подготовить в правительстве, подчеркнула Данилова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что аналитики прогнозировали снижение ЦБ ключевой ставки с 7,25% до 7%. Если совет директоров Банка России примет такое решение, то ключевая ставка опустится до уровня марта 2014 года.