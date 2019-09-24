Югра собирается затмить всю «тюменскую матрешку» празднованием юбилея

В Югре хотят подойти к празднованию юбилея нестандартно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Югра начинает готовиться к масштабному и яркому празднованию своего 90-летия. Кульминация торжеств придется на декабрь 2020 года, однако череда приуроченных к юбилею мероприятий начнется уже в следующем январе. Об этом «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

«Главный акцент должен быть сделан на нестандартности идей и решений, которые станут сквозными для всего года. Они должны быть направлены на формирование идентичности жителей с Югрой, как с регионом, в котором хочется жить, работать, создавать семьи», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что план мероприятий только разрабатывается, дедлайн определен 30-м октября.

Первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов в своем аккаунте в Instagram призывает всех подписчиков обсудить концепцию празднования юбилея ХМАО и интересуется, какие проекты, события и выступления знаменитых артистов хотелось бы увидеть югорчанам. В департаменте общественных и внешних связей корреспонденту «URA.RU» сообщили, что к участию в организации праздничных мероприятий собираются подключить корпорации, градообразующие предприятия. «Прорабатываются предложения и проекты по таким направлениям, как титульные масштабные мероприятия 2020 года, проекты городской среды, проекты под брендом „Сделано в Югре“», — заявили в депсвязей.

Политолог Андрей Шуклин в беседе с корреспондентом «URA.RU» высказал мнение, что власти Югры постараются использовать юбилей для усиления позиционирования ХМАО как самостоятельного региона, а не одного из элементов тюменской матрешки. «В Ханты-Мансийском округе сильны сепаратисткие настроения. Например, областная столица недавно отметила свое 433-летие. А в Югре принято считать, что история региона насчитывает 900 лет, то есть в два раза больше. И эта югорская идентичность всячески подчеркивается», — считает эксперт.