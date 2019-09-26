США ввели новые антироссийские санкции

Минфин США объявил о введение новых санкций против России в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооруженным силам». Это следует из информации, размещенной на сайте американского министерства.
«Сегодня управление по контролю за иностранными активами минфина США установило одну организацию, трех человек и пять судов, участвующих в схеме уклонения от санкций для содействия доставке авиатоплива российским силам, действующим в Сирии», — цитирует сообщение RT.
Санкции введены в отношении компании Maritime Assistance, которая, по утверждению США, является «подставной фирмой» ранее находившегося под ограничительными мерами «Совфрахта». Также санкции коснулись трех сотрудников компании, передает «Национальная служба новостей». Ограничения наложены и на суда «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал санкции в отношении россиян абсолютно неприемлемыми.