Полпред Цуканов раскритиковал чиновников за качество сотовой связи в УрФО

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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, цуканов николай
Николай Цуканов весь день работает в Ханты-МансийскеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов подверг критике качество сотовой связи на автомобильных дорогах Уральского федерального округа. Речь об этом зашла на совещании «о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент «URA.RU».

Полпред пожаловался на неустойчивую связь на федеральных трассах в Югре и Челябинской области. «На дорогах связь либо есть частично, либо полностью отсутствует. С этим нужно что-то делать», — заявил Цуканов.

Представитель Минсвязи Юрий Зарубин, который присутствовал на совещании в формате ВКС, ответил, что министерство сейчас закупает необходимое оборудование для установки на трассах. Оно позволит не только улучать качество мобильной связи, но и интернета. «Начните, пожалуйста, закупать с УрФО», — обратился к чиновнику полпред.

Ранее «URA.RU» сообщало о визите полномочного представителя президента в Югру. 27 сентября он весь день в сопровождении губернатора ХМАО Натальи Комаровой работает в Ханты-Мансийске.

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