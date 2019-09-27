Михаил Юревич выиграл суд в Екатеринбурге, и теперь будет обжаловать продление срока расследования его дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Ленинский районный суд Екатеринбурга будет вынужден рассмотреть протест представителей челябинского экс-губернатора Михаила Юревича на решение СКР о продлении срока расследования его уголовных дел. Как сообщил «URA.RU» его адвокат Игорь Трунов, соответствующую жалобу удовлетворил Свердловский областной суд 27 сентября.

«Мы подавали в Ленинский райсуд Екатеринбурга жалобы на решения СКР об объединении всех четырех уголовных дел и о продлении сроков расследования. Но суд отказался их принимать. Мы обжаловали эти решения в областном суде. По первому получили отказ, но продолжим оспаривать. Вторую — удовлетворил. Ленинский районный суд теперь должен будет рассмотреть жалобу на продление срока расследования уголовных дел», — сказал Трунов.

Разбирательства проходят в Свердловской области, поскольку там дислоцировано четвертое следственное управление СКР, в производстве которого находится дело. После объединения дел, сроки расследования считаются по самому старому эпизоду — о взятках при покупке медоборудования, главный фигурант которого Виталий Тесленко уже освободился из колонии. Срок давности по делу о клевете на экс-председателя облсуда Федора Вяткина истек несколько лет назад. Юревича также обвиняют в хранении оружия (им признали пистолет 19 века) и по делу о миллиардных дорожных «откатах».