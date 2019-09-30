Забор на месте смертельного ДТП рассорил курганцев

Курганцы продолжают ходить по закрытому переходу Фото: «ЧП Курган», «ВКонтакте»

В центре Кургана пешеходный переход через оживленную улицу К. Мяготина в районе ул. Тобольной перегородили забором. Недавно на этом месте произошло смертельное ДТП, однако не всем горожанам понравилась идея запретить переход дороги в опасном месте. Некоторые продолжают переходить дорогу, обходя забор.

«Помните, на этом пешеходном переходе сбили женщину насмерть, после чего поставили забор и убрали пешеходный переход? Пока я шла сегодня мимо, люди обходили этот забор и шли напролом! Машины со свистом останавливались! Жить надоело?» — написала гневное анонимное обращение пользовательница соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент. Курган». Курганцы отмечали, что неподалеку расположены сразу два светофора, до которых несложно дойти. «Вообще-то город должен быть в первую очередь удобным для пешеходов и малоподвижных граждан. И в последнюю очередь он должен быть удобным для автомобилей», — возразил Валерий Рожин.

В комментариях курганцы высказали удивление, что ситуацию не отслеживают сотрудники ГИБДД. «Позавчера, вчера наряд дежурил. Но пешеходов это мало останавливает», — рассказала Варвара Шелковая.