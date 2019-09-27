«Мисс Москва» впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии

Оксана Воеводина напомнила королю о существовании сына Фото: страница Оксаны Воеводиной в Instagram

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина попросила экс-супруга, бывшего правителя Малайзии Мухаммада V, вспомнить, что у них есть сын. Девушка обратилась к нему в интервью британскому изданию Daily Mail.



«Он [Мухаммад V] уехал в декабре и так и не вернулся. Так что я узнала о разводе в Интернете», -передает слова Воеводиной Life . Она уточнила, что в тот момент они мы ждали ребенка. Девушка до сих пор недоумевает, что побудило малайзийского правителя разорвать с ней отношения. Сейчас Воеводина просит бывшего мужа вспомнить о сыне, который остался без заботы и внимания отца.



Обладательница титула «Мисс Москва-2015» обручилась с королем Малайзии в ноябре 2018 года. В январе Мухаммад отказался от престола, а в мае у пары родился сын Леон, передает ТВЦ.

В начале сентября король Малайзии официально заявил о разводе с Воеводиной. Правитель отметил, что не уверен, кто является отцом ребенка. Он также высказал недовольство тем, что бывшая супруга выставляла их личную жизнь на показ в социальных сетях, передают «Дни.ру».