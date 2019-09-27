Больной Кадыров опубликовал видео из тренажерного зала

Глава Чечни Рамзан Кадыров, о болезни которого накануне сообщили в республиканском Минздраве, провел интенсивную тренировку в спортивном зале. Видео занятий политик опубликовал на своей странице в Instagram.
«Очередную тренировку в фитнес-зале я посвятил нагрузкам на укрепление мышц рук, спины, ног и грудного отдела», — описал занятия Кадыров. На видео глава Чечни тренируется со своим племянником Мурадом Термолаевым, который служит в отряде спецназначения «Терек». Мужчины бегают на дорожках, приседают, поднимают штангу.
«Продолжительные физические нагрузки вызывают прилив свежих сил и бодрости, а усталость отходит на второй план. Занимайтесь спортом, тренируйте свой организм. Тратьте свое время с пользой для здоровья», — дал совет Кадыров.
О проблемах главы Чечни со здоровьем ранее сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Он заявил, что Кадыров испытывает недомогания из-за сезонной простуды, напоминает RT. Так руководитель регионального Минздрава ответил на слухи о «серьезной болезни» политика. Как передает телеканал 360, Сулейманов уточнил, что Кадырова лечат стандартными противогриппозными препаратами.