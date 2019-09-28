В Минздраве высказались о запрете курения на балконах

Минздрав одобрил запрет курения на балконах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минздрав одобрил новые противопожарные правила МЧС, которые, в частности, запрещают курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий. По словам замглавы министерства Олега Салагая, чтобы убедиться в правильности принятых мер, достаточно зайти в детское ожоговое отделение любой больницы.

«Убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении. Поэтому запрет на открытый огонь на балконе, конечно же, очень важен», — написал чиновник в своем канале в Telegram.

Как писало «URA.RU», с 1 октября вступят в силу новые правила МЧС по противопожарной безопасности. Теперь за курение на балконах квартир россияне будут наказываться штрафом в три тысячи рублей, а если сигарета стала причиной пожара — пятью тысячами. Если из-за брошенного с балкона окурка загорится чужая лоджия или квартира, может последовать уголовное наказание.