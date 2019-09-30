Для звонков клиентам банков мошенники как правило используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок. Об этом журналистам рассказал источник в банковских кругах.
«Основным источником информации для банковских мошенников являются базы ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства», — приводит РИА «Новости» слова собеседника агентства, который также отметил, что базы операторов парковки доступны в Telegram. Жертвами мошенников чаще всего становятся те клиенты банков, которые зарегистрировали на себя машину или недвижимость.
По словам генерального директора организации «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, в указанных базах данных хранится «огромный объем персональной информации», который позволяет собрать почти полное досье на человека.
Ранее в России был зафиксирован рост числа мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с использованием подмены номера кредитной организации. Заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин в беседе с «Национальной службой новостей» напомнил, что сотрудник банка никогда не будет спрашивать у клиента номер карты и трехзначный код, написанный на ее обратной стороне, код из смс или ПИН-код. Банку эти данные не нужны.