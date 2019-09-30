29 сентября 2019

Россия осталась без лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, огонь, костер
В России потушили все пожарыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Сибирь во власти лесных пожаров

В России потушили все лесные возгорания. Об этом рассказали в Авиалесоохраной службе.

«На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — цитирует ТАСС представителя службы. В Авиалесоохране уточнили, что в прошлые сутки на территории России действовали семь лесных пожаров на площади 94 га. Для тушения задействовали 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов.

Летом 2019 года лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Рослесхоз пояснил, что ущерб от пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала года. К проблеме горящих лесов привлекали внимание стилист Сергей Зверев, юморист Максим Галкин, а певец Дима Билан поехал лично тушить торфяники, напоминает агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...