Россия осталась без лесных пожаров

В России потушили все лесные возгорания. Об этом рассказали в Авиалесоохраной службе.
«На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — цитирует ТАСС представителя службы. В Авиалесоохране уточнили, что в прошлые сутки на территории России действовали семь лесных пожаров на площади 94 га. Для тушения задействовали 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов.
Летом 2019 года лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Рослесхоз пояснил, что ущерб от пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала года. К проблеме горящих лесов привлекали внимание стилист Сергей Зверев, юморист Максим Галкин, а певец Дима Билан поехал лично тушить торфяники, напоминает агентство Nation News.