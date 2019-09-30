Новый начальник свердловской полиции переехал в Екатеринбург

После вступления в должность Мешков ушел в отпуск Фото: Валерий Горелых

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков вышел на работу. Новый руководитель главка после назначения брал отпуск для переезда из Астрахани в Екатеринбург.

«Пока нет информации по планам руководителя», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

17 сентября первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник Александр Горовой представил Мешкова гарнизону свердловской полиции. После этого, по данным источников агентства, новый начальник главка ушел в отпуск до 10 октября, однако вышел из него раньше.

Как ранее сообщало «URA.RU», с 4 октября 2018 года в области не было постоянного главы полиции. Генерал-лейтенант Михаил Бородин по ротации был переведен в Воронеж. На протяжении года по очереди временно исполняли обязанности начальников полиции генерал-майоры Петр Кривегин и Владимир Миронов. 9 сентября указом президента начальником ГУ МВД по Свердловской области был назначен Александр Мешков, ранее руководивший полицией в Астраханской области. Мешков прилетел в Екатеринбург из Москвы 16 сентября.