Актеры, призывавшие россиян на митинг в Москве, оказались сотрудниками одного агентства

Актеры, которые звали россиян на согласованный митинг в поддержку политзаключенных, прошедший 29 августа в Москве на проспекте Сахарова, задействованы в агентстве «Thomas Agency». Это следует из информации, размещенной на сайте организации.
На сайте агентства упомянуты 15 артистов, 12 из которых призывали общественность участвовать в протестных акциях. Информация о роде деятельности компании не указана. Из перечисленных на сайте актеров прийти на митинг людей призывали Максим Виторган и его дочь Полина, Александра Бортич, Екатерина Вилкова, Виктория Исакова, Ирина Горбачева, Евгений Цыганов, Максим Суханов, Никита Кукушкин, Клавдия Коршунова, Илья Маланин и Анастасия Пронина. Из задействованных в агентстве актеров в призывах не участвовали Светлана Ходченкова, Александра Кроткова и Паата Инаури. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий компании.
В Москве 29 сентября прошел согласованный митинг в поддержку политзаключенных. На акцию пришли около 20 тысяч человек. Протест организовала незарегистрированная Либертарианская партия (ЛПР). В митинге приняли участие блогер Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и другие оппозиционеры. Глава фонда на митинге призывал защитить организацию от уголовного дела и обвинений в легализации средств, якобы полученных преступным путем.