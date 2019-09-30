Дмитрий Песков ответил на заявление о новом повышении пенсионного возраста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Сегодня 30 сентября, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

Актеру Павлу Устинову, осужденному за сопротивление росгвордейцу на митинге, изменили наказание. Суд приговорил артиста к одному году условно.

С 1 октября в России вступит в силу ряд изменений. Среди них — запрет на курение на балконах, рост зарплат бюджетников и «исчезновение» хостелов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление о повышении пенсионного возраста еще на три года. Представитель Путина заявил, что подобную тему в Кремле не обсуждали.

Пока губернатор Челябинской области Алексей Текслер занимается делами региона, его жена Ирина делится с «URA.RU» их семейной историей. Первая леди Южного Урала рассказала нам, как познакомилась с будущим мужем, почему с легкостью бросила Москву и каким видит Челябинскую область через несколько лет.

Из главного детского онкоцентра России массово хотят уволиться врачи. Медики говорят, что начальство мешает им честно работать. А маленьких пациентов содержат в ужасных условиях, где стены «поедает плесень».

В Екатеринбурге стилиста-транссексуала под псевдонимом Марта Катастрофа выгнали из госпиталя ветеранов, где он бесплатно стриг пенсионеров. Главврач потребовал стилиста умыться или уйти. Позже на Марту «набросились» ветераны-афганцы. Они заявили, что стилист не имеет права работать с военными и что подобных нужно «выжигать каленым железом».