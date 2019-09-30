Из главного детского онкоцентра России угрожают уволиться все медики. ВИДЕО

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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, медицина, врач, больница
Сотрудники НИИ детской онкологии сообщили, что их заявления об увольнении уже написаныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина объявили о намерении массово уволиться. Соответствующее заявление прозвучало на видео, опубликованном на youtube-канале «Альянс врачей».

«Мы объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг», — сказал замдиректора института детской онкологии Максим Рыков. По словам сотрудников онкоцентра, сейчас дети-пациенты вынуждены лечиться в ужасных условиях, так как в палатах отсутствует вентиляция и «стены поедает плесень». Также онкологи отметили, что сейчас их зарплаты полностью зависят от лояльности нового руководства, которое при этом принуждает сотрудников к увольнению.

В видеообращении медики потребовали от руководства обоснованного и прозрачного распределения зарплаты сотрудников, а также проведения аудита строительства новых корпусов института детской онкологии. «Мы обращались ко всем представителям власти, но нас не услышали. Теперь мы обращаемся ко всем гражданам России», — заключили онкологи.

Стоит отметить, что глава онкоцентра имени Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях из учреждения, пишет RNS.

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