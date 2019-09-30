Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина объявили о намерении массово уволиться. Соответствующее заявление прозвучало на видео, опубликованном на youtube-канале «Альянс врачей».
«Мы объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг», — сказал замдиректора института детской онкологии Максим Рыков. По словам сотрудников онкоцентра, сейчас дети-пациенты вынуждены лечиться в ужасных условиях, так как в палатах отсутствует вентиляция и «стены поедает плесень». Также онкологи отметили, что сейчас их зарплаты полностью зависят от лояльности нового руководства, которое при этом принуждает сотрудников к увольнению.
В видеообращении медики потребовали от руководства обоснованного и прозрачного распределения зарплаты сотрудников, а также проведения аудита строительства новых корпусов института детской онкологии. «Мы обращались ко всем представителям власти, но нас не услышали. Теперь мы обращаемся ко всем гражданам России», — заключили онкологи.
Стоит отметить, что глава онкоцентра имени Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях из учреждения, пишет