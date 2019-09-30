29 сентября 2019
28 сентября 2019

Акцию звезды «Уральских пельменей» в респираторе объяснили политическими амбициями

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей
Андрей Рожков выступил против «зловония» на ХиммашеФото: Анна Майорова © URA.RU

Участие актера шоу «Уральские пельмени» Андрея Рожкова в акции, критикующей работу МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, может носить политический характер. Такое мнение «URA.RU» высказал один из депутатов городской думы, пожелавший остаться неназванным.

Рожков вместе с Анной Балтиной и другими общественниками, а также депутатом гордумы Андреем Пирожковым провел акцию «МУП Водовонял», требуя реконструировать очистные сооружения «Водоканала». По словам Пирожкова, из-за них жители микрорайона Химмаш «дышат фекалиями и вредными испарениями». В рамках акции актер из «Уральских пельменей» и другие активисты сфотографировались с респираторами на фоне зеленой дымки, символизирующей загрязненный воздух.

По словам собеседника «URA.RU», Рожков уже долгое время конструирует образ защитника жителей Химмаша. Так, ранее он выступал против сноса ДК «Химмаш» — здание удалось отстоять. Сейчас у жителей района создается впечатление, что действия шоумена носят политический характер. «Сегодня после возбуждения уголовного дела на бывшего гендиректора водоканала Александра Ковальчика, на фоне фактического срыва сроков реконструкции южных очистительных сооружений у Рожкова появилась прекрасная возможность начать пиариться на этой теме с перспективой избраться в гордуму в 2023 году», — сказал екатеринбургский депутат.

Оперативно получить комментарий самого Рожкова «URA.RU» не удалось — он не ответил на звонок и сообщение агентства.

Андрей Рожков поучаствовал в акции с требованием реконструкции очистных сооружений «Водоканала»
Фото: Андрей Пирожков, Facebook

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