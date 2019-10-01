Сын Жириновского предлагает запретить платные парковки около школ и больниц

Платная парковка на территории, примыкающей к социальным объектам, может быть запрещена. Законопроект, предполагающий такие изменения, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, являющимся сыном лидера партии Владимира Жириновского.
«Сегодня закон допускает введение платы за парковку „вблизи школ, детских садов, больниц, поликлиник, организаций культуры, органов государственной власти и других социальных объектов“, что, как подчеркивают парламентарии, недопустимо», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Представители ЛДПР предлагают внести в существующий закон поправку, которая запретит создавать платные парков на территориях, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры. При этом норма, которая позволяет субъектам РФ запрещать плату за парковку на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, сохранится.