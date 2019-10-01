«Единая Россия» анонсировала масштабную ротацию в регионах и список худших руководителей

Руководство «Единой России» хочет сменить до 20 глав региональных отделений в преддверии съезда партии, который должен пройти в конце ноября. Об этом журналистам рассказал источник в руководстве «ЕР», а также подтвердили в пресс-службе.
Ротацию глав региональных отделений в партии называют «одним из этапов подготовки к съезду», сказал РБК источник в руководстве «Единой России». Сейчас идет аудит их работы, по итогам которого не исключены «кадровые решения».
«Часть секретарей будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года, еще часть — под задачи 2021 года», — пишет издание со ссылкой на собеседника. Ротация, по его словам, будет происходить по принципу соответствия или несоответствия руководителя отделения поставленным задачам. Кроме того, к съезду руководство партии хочет составить рейтинг секретарей региональных отделений и представить топ-10 лидеров и топ-10 отстающих.