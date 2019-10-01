Жителю Зауралья грозит срок из-за пожара, в котором сгорели трое детей

В пожаре погибли трое детей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Юргамышского района Курганской области предстанет перед судом в качестве обвиняемого в гибели сожительницы и трех детей. Сделанная им электропроводка стала причиной пожара, сообщили в Следственном управлении СК России по Курганской области.

«В сентябре 2018 года обвиняемый, проживая в частном домовладении в селе Горохово Юргамышского района совместно с сожительницей и ее тремя малолетними детьми, самостоятельно произвел ремонт электропроводки, при этом грубо нарушив правила устройства электроустановок», — сообщили в ведомстве.

39-летнего зауральца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело в ближайшее время поступит в суд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце января в Юргамышском районе произошло сразу два пожара, в которых погибли шестеро детей и один взрослый. Поле этого глава района Игорь Касатов написал заявление об отставке. По одному из пожаров следствие завершено. Перед судом предстанет мать, потерявшая в огне троих детей. Ее обвинили в нарушении требований пожарной безопасности и оставлении детей в опасности.