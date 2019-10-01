В Кремле оценили масштаб бунта врачей главного детского онкоцентра РФ

Ситуацию с увольнением медиков Дмитрий Песков назвал преувеличенной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данные об увольнении врачей в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина преувеличены СМИ, а само учреждение работает в стандартном режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме», — рассказал представитель Кремля. О какой именно публикации идет речь, Песков не уточнил.

По его словам, ему неизвестно, обращались ли врачи в Минздрав. Песков также обратил внимание на то, что этой историей занимается именно ведомство, а не Кремль. «Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина записали видеообращение, в котором угрожали уволиться, так как их пациенты вынуждены лечиться в ужасных условиях. Они также просили руководство о прозрачном распределении зарплаты. Позже, как напоминает RT, руководство уволило инициатора записи обращения Менткевича, а на недовольных врачей написало жалобу.