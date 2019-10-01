Выпускника УрФУ несколько часов продержали взаперти в президентском дворце в Минске

Журналиста телеканала «Россия» и выпускника Уральского федерального университета Павла Зарубина несколько часов продержали в закрытой комнате в президентском дворце в Минске. Его задержали за несанкционированный вопрос на мероприятии.
«Белорусский власти за несанкционированный вопрос продержали Павла Зарубина в Минске несколько часов в закрытой комнате президентского дворца», — сообщается в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева. При этом грузинскую журналистку, которая также присутствовала на мероприятии, в передвижении не ограничивали. Об этом девушка сама рассказала Зарубину.
Корреспондент и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» Павел Зарубин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького (сейчас УрФУ). Он часто сопровождает в поездках президента РФ Владимира Путина.