Выпускника УрФУ несколько часов продержали взаперти в президентском дворце в Минске

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Пресс-подход Анны Кузнецовой. Курган, микрофон, канал россия
Корреспондента телеканала «Россия» задержали за несанкционированный вопросФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Журналиста телеканала «Россия» и выпускника Уральского федерального университета Павла Зарубина несколько часов продержали в закрытой комнате в президентском дворце в Минске. Его задержали за несанкционированный вопрос на мероприятии.

«Белорусский власти за несанкционированный вопрос продержали Павла Зарубина в Минске несколько часов в закрытой комнате президентского дворца», — сообщается в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьева. При этом грузинскую журналистку, которая также присутствовала на мероприятии, в передвижении не ограничивали. Об этом девушка сама рассказала Зарубину.

Корреспондент и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» Павел Зарубин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького (сейчас УрФУ). Он часто сопровождает в поездках президента РФ Владимира Путина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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