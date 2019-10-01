Урал вышел в лидеры по количеству «детских» преступлений

Колонии для малолетних преступников заполнены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский регион лидирует по числу преступлений, совершенных детьми. Это следует из отчета Генеральной прокуратуры РФ.

На первом месте находится Свердловская область — 1281 преступление, на втором Челябинская область — 1045 преступлений. Также в первую пятерку попал Пермский край — пятое место и 737 зарегистрированных преступлений.

На последнем месте в списке субъектов Федерации по числу преступлений, совершенных несовершеннолетними, стоит Чеченская Республика.

Среди самых распространенных преступлений, совершенных детьми — разбои, грабежи, кражи, изнасилования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийства.

Всего за восемь месяцев 2019 года в России были зарегистрированы 24 тысячи преступлений, совершенных несовершеннолетними.