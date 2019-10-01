С организаторов несогласованных митингов в Москве взыскали миллионы рублей

Коптеевский райсуд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несогласованных протестных акций в столице. Директор Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, муниципальный депутат Илья Яшин, юрист ФБК Любовь Соболь и еще пять человек заплатят предприятию 3,4 миллиона рублей.
При этом «Автомобильные дороги» просили суд взыскать с девяти оппозиционеров 11,5 миллиона рублей. «В удовлетворении иска в части взыскания с [сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия] Албурова судья отказал», — пишет «Медиазона». Рассмотрение дела прерывалось на три недели для приобщения новых материалов.
«Автомобильные дороги» обратились в суд в августе. В иске компании было указано, что участники несогласованных митингов в Москве 27 июля вытоптали газоны на Новом Арбате, а также повредили малые архитектурные формы и «элементы обустройства объектов дорожного хозяйства». С похожими исками к оппозиционерам ранее выступали также «Мосгортранс», который сумел взыскать с организаторов массовых акций 1,2 миллиона рублей, «Московский метрополитен», компания «Анкор» и служба такси «М.Такси коммуникации».