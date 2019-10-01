Источник: Назначение нового тюменского прокурора ударит по местной элите

От нового прокурора ждут громких проверок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Назначение Владислава Московских на пост прокурора Тюменской области может повлиять на положение местных кланов, считает источник «URA.RU», близкий к силовикам. Между тем, сами сотрудники прокуратуры ждут некого «развинчивания гаек», говорят собеседники агентства в надзорном ведомстве.

«После отставки главы УМВД области Юрия Алтынова и с приходом нового прокурора, который никак не зависит от местных кланов, могут пошатнуться позиции многие статусных фигур. От решения прокурора, который может дело закрыть, а может и не закрыть, зависят судьбы многих», — говорит собеседник. По его версии, стоит ждать новых громких проверок на самых разных уровнях. Другой собеседник добавляет: Московских будет важно доказать свою значимость в регионе. «Он молод (родился в 1981 году, — прим. ред.), ему нужно делать карьеру», — считает он.

В самой прокуратуре ждут послабления режима. По мнению сразу нескольких собеседников, при прежнем руководителе Владимире Владимирове ведомство реагировало на каждое сообщение и проводило тщательную проверку. «Прежний прокурор был очень требователен даже в тех вопросах, которые не касались работы напрямую. Надеемся, что молодой прокурор внесет новую энергию в ведомство», — говорят они.

О назначении Московских на пост главного тюменского прокурора официально было объявлено вечером 1 октября. Ранее уроженец Свердловской области был замом прокурора ХМАО. Прежний глава надзорного ведомства в Тюменской области Владимиров летом перешел на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.