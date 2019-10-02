Показатели госпрограмм занижены ради отчета о перевыполнении, сообщило Минэкономразвития

В 2018 году показатели некоторых государственных программ были занижены ради отчетов об их перевыполнении. Об этом говорится в итоговом годовом докладе о реализации и оценке эффективности госпрограмм, который был представлен Министерством экономического развития России в правительство.
«По ряду государственных программ фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки значений показателей», — приводит ТАСС выдержку из документа.
По данным министерства, несмотря на сокращение в 2018 году количества перевыполненных показателей в 2,8 раза (с 254 до 91), средняя степень перевыполнения возросла до 665,1%. При этом в ведомстве напомнили, что оно уже сообщало о существовании проблемы заниженных плановых показателей в предыдущие годы. Эту информацию авторы доклада предлагают учесть при дальнейшем планировании выполнения госпрограмм.