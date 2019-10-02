01 октября 2019

В Подмосковье подполковник МЧС свел счеты с жизнью. Он обвинил во всем начальство

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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
В своей смерти он обвинил руководителей ведомстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье найдено тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России подполковника Олега Жукова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Жуков свел счеты с жизнью в Одинцово. Перед этим мужчина записал видеообращение, в котором обвинил в своей смерти вышестоящих сотрудников МЧС. Он заявил, что руководство давило на него и угрожало.

Как уточняет РЕН ТВ, погибший находился под арестом. Ему предъявляли обвинения по статье о мошенничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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