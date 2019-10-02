В своей смерти он обвинил руководителей ведомства
В Подмосковье найдено тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России подполковника Олега Жукова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жуков свел счеты с жизнью в Одинцово. Перед этим мужчина записал видеообращение, в котором обвинил в своей смерти вышестоящих сотрудников МЧС. Он заявил, что руководство давило на него и угрожало.
Как уточняет РЕН ТВ, погибший находился под арестом. Ему предъявляли обвинения по статье о мошенничестве.