01 октября 2019

Голландия потребовала оценить виновность Киева в крушении Boeing над Донбассом

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
В гибели лайнера может быть виновата Украина, считают в парламенте НидерландовФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Парламент Нидерландов призвал руководство страны изучить роль Украины в крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Депутаты требуют провести расследование с учетом всех действий Киева.

«Члены парламента обращают внимание, что для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов», — передает Life со ссылкой на местное издание NOS. Депутаты отдельно требуют выяснить, почему Киев не закрыл воздушное пространство в зоне боевых действий.

Предложение поддержали все крупнейшие партии, представленные в парламенте Нидерландов. Министр иностранных дел страны Стеф Блок в свою очередь заявил, что «правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения». Он уточнил, что в этом случае потребуется сотрудничество не только с Киевом, но и с Москвой.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года, в разгар вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В результате авиакатастрофы погибли 289 человек. Накануне Нидерланды обратились к РФ с просьбой помочь в организации допроса Владимира Цемаха, который считается одним из ценных свидетелей по делу, передает «Утро.ру».

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